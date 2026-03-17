佐藤晴美、美脚全開のハワイ満喫ショット披露「脚に目が行っちゃう」「スタイル良すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】モデルの佐藤晴美が3月15日、自身のInstagramを更新。ハワイでの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳LDH所属美女「脚に目が行っちゃう」ハワイで“ほぼ脚”抜群プロポーション披露
佐藤は南の島などの絵文字を添えて、複数の写真を投稿。ハワイにあるアサイーボウル店「ハレイワボウル」などを訪れていることからハワイに滞在中の様子で、キャップやサングラスを身につけ、スポーティーなブラックのコーディネートや、Tシャツなどラフな姿で休日を過ごす姿を披露しており、スラリと長く美しい脚が際立っている。
この投稿に「景色に美脚が映える」「スポーティーな着こなしもスタイリッシュ」「ラフな格好でも隠せないオーラ」「脚に目が行っちゃう」「スタイル良すぎ」などの反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳LDH所属美女「脚に目が行っちゃう」ハワイで“ほぼ脚”抜群プロポーション披露
◆佐藤晴美、ハワイショットで美脚輝く
佐藤は南の島などの絵文字を添えて、複数の写真を投稿。ハワイにあるアサイーボウル店「ハレイワボウル」などを訪れていることからハワイに滞在中の様子で、キャップやサングラスを身につけ、スポーティーなブラックのコーディネートや、Tシャツなどラフな姿で休日を過ごす姿を披露しており、スラリと長く美しい脚が際立っている。
◆佐藤晴美の投稿に反響
この投稿に「景色に美脚が映える」「スポーティーな着こなしもスタイリッシュ」「ラフな格好でも隠せないオーラ」「脚に目が行っちゃう」「スタイル良すぎ」などの反響が集まっている。（modelpress編集部）
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