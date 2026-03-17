【巨人】増田陸が2ラン含む3安打猛打賞！阿部監督へ開幕スタメン奪取の強烈アピール

増田陸が2ランHR含む3安打猛打賞

3月15日、東京ドームで行われた日本ハムファイターズとのオープン戦に、「5番・一塁」で先発出場した増田陸は、3打数3安打3打点1HR1四球。2ランホームランを含む3安打猛打賞を記録し、巨人開幕スタメンへ阿部慎之助監督にアピールした。

3回、2アウト1、3塁のチャンスの場面で打席に立った増田陸は、有原航平の4球目143kmツーシームをはじき返し、ピッチャー強襲のタイムリー内野安打を放った。

さらに、5回1アウト1塁の場面で、増田陸は再び有原航平の10球目138kmカットボールを捉え、レフトスタンドへ叩き込む2ランホームランを放った。

最後は、6回1アウト1塁の場面で打席に立つと、増田陸は玉井大翔の4球目135kmカットボールをレフトへヒットを放ち、3安打猛打賞を記録した。

増田陸は、春季キャンプを2軍でスタートとし、そこから這い上がり、12日のソフトバンクホークス戦から1軍に初合流を果たしていた。

1塁・3塁・外野の枠を争っていたリチャードの骨折離脱により枠を勝ち取る大きなチャンスが巡ってきた増田陸が、1軍で今シーズン初スタメンを果たし、2ランホームランを含む3安打猛打賞を記録した。

オープン戦終盤まで結果を残し続け、増田陸が巨人開幕スタメンを奪取することができるのか注目だ。