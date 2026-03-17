地上31メートル。階数で言えば、およそ11階。これが東京都内に配備される一般的な「はしご車」の到達会の上限なのだという。そこで頭をよぎるのが「もしタワマンの高層階で火事が起きたら？」という疑問だ。都内マンションの販売価格を定点観測し続けるマンションブロガー「マン点」氏による、「データで見る高層マンションの防災事情」のレポートをお届けする。

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【写真を見る】都内にわずか8台 40m級はしご車が配備される地域

「31m/11階の境界線」

住宅購入者がタワーマンションのモデルルームで眺望に歓声を上げる時、その部屋の物理的な“高さ”が消防の救助戦術を変える「分水嶺」であることを意識することは少ない。

もしタワマン高層階で火事が起きたら？

建築基準法では31メートル超の建物には非常用エレベーターの設置を義務付けており、消防法は11階以上の階にスプリンクラーの設置を求める（免除規定あり）。こうした基準は、消防力の象徴である「はしご車」の“物理的限界”と密接に関係している。

都内に配備されている「はしご車」の約9割は「30メートル級」であり、到達できるのは10階付近までとされている。31メートルという数字は、外部からの直接救助が主役ではなくなる領域の始まりを意味している。

もっとも、はしご車が届かないことがただちに「救助の断念」を意味するわけではない。高層階の安全は、消防隊による建物内部からの救助と、建物に備えられた防火区画や消火設備といった安全システムを前提に設計されている。

言い換えれば、高層住宅では外部からの救助よりも、建物の構造と設備、そして消防隊の内部進入によって被害の拡大を抑えるという考え方が基本となっているということだ。

東京消防庁が所有しているはしご車は計86台

都内全域の「はしご車の配備数」は、都市構造の制約を如実に物語っている。

2026年3月5日時点で、東京消防庁が所有しているはしご車は計86台。その内訳は以下の通りだ。

・40メートル級：8台

・30メートル級：75台（全体の87%）

うち、30m級 69台／先端屈折式 3台／大量救出型（車いす対応）3台

・空中作業車（26m）：3台

さらなる高層化が進む東京で、なぜより長いはしごを持つ車両が主力にならないのか。そこには道路幅員や車両重量の制約、そして「30メートル級こそが都内で最も機動力に優れた最適解である」という事情がある。

はしご車は現場到着後にアウトリガーと呼ばれる支柱を展開し、車体を固定する必要がある。しかし、都内の道路の多くは幅員が限られ、40メートル級の大型車両は展開スペースの確保に時間を要してしまう。狭い生活道路が多い東京では、すべての現場に迅速に進入できるとは限らないのだ。

その結果として、都市部の道路条件に適応しやすく、より多くの現場に機動的に対応できる「30メートル級」のはしご車が主力として配備されているのである。

10エリアに分かれる「消防方面本部」

はしご車の配備状況を見る上で前提となるのが、東京消防庁の「消防方面本部」という区域区分である。

都内は第1方面から第10方面までの10エリアに分けられ、それぞれが複数の消防署を統括し、広域的に消防力を運用している。はしご車などの装備もこの「方面」単位で配置・運用されている。特定の区やマンション専用に常駐しているわけではないのである。

都内にわずか8台（23区内は6台）しか存在しない「40メートル級」のはしご車。この希少なリソースの配置図は、「都市全体で消防力を配分する」という行政上の都合を浮き彫りにする。

次図はその「40メートル級」はしご車の方面別の配置状況である。

【主要方面別の40メートル級はしご車・配備数】

・第1方面（千代田・中央・港）：2台

・第7方面（江東・墨田・葛飾・江戸川）：2台

・第3方面（目黒・世田谷）：1台

・第4方面（新宿・中野・杉並）：1台

・第2、5、6、10方面：0台

タワマンの密集する第1、第7方面ですら40メートル級は各2台しかない。それ以外の多くの地域に至っては「ほぼゼロ」に近いのが実情だ。

つまり、40メートル級は「どこでもすぐ届く装備」ではなく、広域の中で必要に応じて投入される限られた資源なのである。

統計が示す「タワマン火災」の発生件数

では実際に、高層マンション火災はどの程度発生しているのか。

東京消防庁の「令和7年版 火災の実態（確定版）」によれば、2024年に11階以上の住戸で発生した火災（69件）は、そのすべてが「部分焼」または「ぼや」で鎮火している。

この数字が示すのは、高層住宅の火災が大規模延焼に発展しにくいという、都市構造の特徴である。耐火構造、防火区画、スプリンクラーなど複数の安全装置が重層的に働くことで、火災が建物全体へ広がる前に抑え込まれている。

本稿のデータが示すのは、2026年の東京における「救助の物理的限界」である。

「30メートル級」のはしご車（10階相当）を標準とする体制は、この街が選択した「仕様」とも言える。火災が起きたら窓の外にはしご車が現れて助けてくれる、という期待から一歩離れる必要がある。

データに基づいた冷静な認識が、高層階の平穏を支える。それは特別なことではなく、事実を知ることから始まるのである。

【著者プロフィール】

マン点（まんてん） マンションアナリスト。一級建築士。20年以上続けている不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」の管理人

X（旧Twitter）：https://x.com/1manken

デイリー新潮編集部