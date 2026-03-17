　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.37　9.11　9.13　9.23
1MO　9.74　7.75　8.56　8.16
3MO　9.81　7.35　8.77　8.06
6MO　9.75　7.18　8.81　8.07
9MO　9.78　7.21　8.92　8.16
1YR　9.66　7.16　8.91　8.12

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　9.78　13.38　9.40
1MO　9.20　11.37　8.42
3MO　9.52　10.84　8.25
6MO　9.61　10.55　8.20
9MO　9.71　10.50　8.24
1YR　9.68　10.32　8.17
東京時間10:34現在　参考値

一時よりは落ち着くも、今週の日米金融政策会合を前にやや高め推移