通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間10％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.37 9.11 9.13 9.23
1MO 9.74 7.75 8.56 8.16
3MO 9.81 7.35 8.77 8.06
6MO 9.75 7.18 8.81 8.07
9MO 9.78 7.21 8.92 8.16
1YR 9.66 7.16 8.91 8.12
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.78 13.38 9.40
1MO 9.20 11.37 8.42
3MO 9.52 10.84 8.25
6MO 9.61 10.55 8.20
9MO 9.71 10.50 8.24
1YR 9.68 10.32 8.17
東京時間10:34現在 参考値
一時よりは落ち着くも、今週の日米金融政策会合を前にやや高め推移
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6MO 9.75 7.18 8.81 8.07
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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9MO 9.71 10.50 8.24
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東京時間10:34現在 参考値
一時よりは落ち着くも、今週の日米金融政策会合を前にやや高め推移