女優の石田ゆり子が１６日に自身のインスタグラムを更新し、オフショットを公開した。

石田は「少し前の夕べ。ゆかちゃん＠ｙｕｋａｉｔａｙａ とともにウーウェンさん＠ｗｕｗｅｎ＿ｃｏｏｋｉｎｇｓａｌｏｎ の美味しいご飯をいただきに行ってまいりました」とつづると、女優の板谷由夏、料理家のウー・ウェンさんとのショットを披露した。

さらに「お料理のプロをわたしは心から尊敬する。中国式の水餃子の包みかたは、肉あんがたっぷりなのにクルンと包めるちょっと不思議な包み方でした。美味しい美味しいとびっくりするくらい食べたな。わたしとゆかちゃん。水餃子、練習するぞと誓った夜」と料理の様子を動画でも公開した。続く投稿では「日々いろんなことがあるけれど丁寧に、優しいきもちで、美味しいものを自分で作って食べていける人にわたしは、なりたい」ともつづった。

この投稿にフォロワーからは「素敵な言葉と素敵なお写真に、涙出そうになりました」「ゆり子さんからいつも優しい気持ちを頂いているので、いつも本当にありがとうございます」「ゆり子さんも由夏さんもみ〜んな素敵なえがお〜〜っ優しさにあふれています」「かわいいかわいいショット」「ほっこりする光景ですね」などの声が寄せられている。