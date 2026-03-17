ファーム・リーグ東地区のオイシックス新潟は１７日、元日本ハム、オリックスで今季から加入していた井口和朋投手の退団とメキシコリーグのベラクルス・イーグルスへの移籍を発表した。

井口は武相高―東農大北海道オホーツクから１５年ドラフト３位で日本ハムに入団。主に中継ぎとして２１年には１１ホールドをマーク。２３年オフに戦力外となり、２４年からはオリックスでプレー。２５年オフに戦力外となって今季からオイシックスに所属していた。ＮＰＢ通算成績は２５４試合・７勝７敗３セーブ４０ホールド。オイシックスでは公式戦登板がなかった。

【井口和朋選手コメント】

メキシカンリーグのベラクルスイーグルスに移籍することになりました。

開幕直後でこれからチームで力を合わせて戦っていこうという時期に離れることになり、２月のキャンプから一緒に仕上げてきたチームメイト、そして幼少期を過ごした新潟に恩返しをする前に去ることは、とても寂しいです。

ファイターズを戦力外になった２０２３年から、海外で野球をしてみたいという次の目標がありました。このタイミングでチャンスが目の前に来たため、オイシックス新潟アルビレックスＢＣの皆さんに背中を押していただき、今回挑戦することを決めました。

新潟での活躍を期待してくれていた方、ファイターズの時から応援してくれた方、オリックスで僕を見つけてくれた方。みなさん、僕の次の挑戦を温かく見守っていただけたら嬉しいです。

そしてまた、縁があって新潟でプレーできるとなった際には、是非球場に見に来てください！

行ってきます！グラシアス！