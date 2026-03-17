日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１７日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で激闘を繰り広げた侍ジャパンの国内メンバーが１６日に帰国したことを報じた。

準々決勝でベネズエラに惜しくも敗れたものの、選手らが到着した成田空港には約４００人のファンが出迎えたことを紹介した。

またＷＢＣ観戦のため現地を訪れているお笑いコンビ「ロッチ」中岡創一が中継で出演。ともに渡米した出川哲朗、ＷＢＣを国内独占配信するＮｅｔｆｌｉｘでスペシャルサポーターを務める俳優・渡辺謙との食事会の裏側を明かした。

渡辺からマネジャーを通して誘われ、食事会に至ったという中岡は「謙さんは大の阪神ファンで僕も阪神ファンなんで一度お会いしたいなという気持ちはあったんですが、まさかこのマイアミに来てお声がけいただけるとは本当に思わなくて大変光栄でした」と恐縮。

渡辺とは阪神の話から野球界の未来まで語り合ったそうだが「（渡辺は）僕らからしたら緊張する方なんですけど、しゃべってる内容はただのおじさん。ものすごく親しみを感じるというか、気さくに接してくださった」と感激しきりだった。