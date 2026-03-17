元宝塚歌劇団娘役の花音舞が19日、自身のインスタグラムを更新。第2子となる長女を出産したことを報告した。

「大切な皆様へ」と記し、「この度、第二子となる女の子を出産いたしました」と第2子となる長女の出産を報告。「新しい命を迎え、家族がまた一人増えたことをとても嬉しく思っています」と喜びをつづった。

「妊娠中には、トーク&LIVEやポップアップなどで皆様にお会いする機会があり、その度に温かいお言葉をかけていただき、本当にありがとうございました。皆様の優しさにたくさん励まされ、無事この日を迎えることができました」と記した。

「まだ1歳の息子は、最初は少し戸惑っている様子でしたが、ふとした瞬間にお兄ちゃんらしい姿を見せてくれることもあり、その成長を愛おしく感じています」とも。「入院中、息子が新生児だった頃の写真や動画を見返しては、胸がいっぱいになる時間もありました」とした。

「夫や家族の支えにも心から感謝しています。これから始まる年子育児に少しドキドキしながらも、二人の成長を楽しみに、日々を大切に重ねていきたいと思います。これからもあたたかく見守っていただけましたら嬉しいです」とつづった。

花音は2004年、宝塚歌劇団に90期生として入団。2021年9月「シャーロック・ホームズ／Delicieux!」東京公演千秋楽をもって、宝塚歌劇団退団。2023年6月に結婚式を挙げたことを報告。24年8月に第1子となる長男の出産を報告していた。