パーク２４<4666.T>が大幅続伸している。同社は１６日の取引終了後、英国で駐車場事業を展開する子会社が倒産更生手続きを開始すると発表した。負債総額は約３億５２６４ポンド。２６年１０月期の連結業績予想に及ぼす影響は精査中とした。もっとも同社株に対しては、苦戦していた海外事業の整理による収益改善効果を期待した買いが入った。



コロナ禍後の需要回復の鈍化による売り上げの伸び悩みを補うため、新規駐車場の開発や人員整理などコスト削減施策に取り組んできたが、構造的損失が継続する状況にあった。今年３月末の賃料支払期限を控えるなかで資金繰りも逼迫。必要資金の確保が困難になったという。１６日の取引終了後に同社は２月の月次速報も公表した。国内の駐車場事業でタイムズパーキングの売上高は前年同月比９．２％増となった。



出所：MINKABU PRESS