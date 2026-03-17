マーベルコミック原作の女性ヒーロー映画『Red Sonja（原題）』が、『レッド・ソニア／反逆の剣』の邦題で5月8日より新宿バルト9ほかにて全国公開されることが決定した。

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原作は、ロバート・E・ハワードによる英雄譚『英雄コナン』シリーズを起源に、1970年代以降はコミックで再解釈され、世界的人気を獲得してきたヒロイックファンタジー。1985年にはリチャード・フライシャー監督による映画版が公開され、ブリジット・ニールセンとアーノルド・シュワルツェネッガーが共演している。

より壮大な世界観で再映画化された本作は、自分の村を焼き打ちにされた赤髪の少女レッド・ソニアが、剣の修行を積み、仲間とともに自由と復讐のために戦うファンタジーアクション。『ローグ』『サイレントヒル：リベレーション』などの M・J・バセットが監督を務めた。

主演を務めるのは『REVENGE リベンジ』などのマチルダ・ルッツ。そのほか、『移動都市／モータル・エンジン』のロバート・シーアン、『BATWOMAN／バットウーマン』のウォリス・デイ、『ロード・オブ・ザ・リング／ローハンの戦い』ルーク・パスクァリーノらが共演に名を連ねている。

時は有史以前のハイボリア時代。蛮族王の侵攻で故郷を失った女戦士ソニア（マチルダ・ルッツ）は、ヒルカニアの森でひっそりと生き延びていた。だが森に異変が起き、彼女は自然を蹂躙しながら勢力を広げる皇帝ドレイガン（ロバート・シーアン）の陰謀に巻き込まれていく。捕らえられたソニアは都の闘技場へ送られ、ダムナティと呼ばれる囚われの戦士たちとともに怪物との死闘を強いられる。過酷な運命の中で、彼女の反撃が始まろうとしていた。

公開された特報映像では、荒廃した世界に生き残った、赤き戦士が立ち上がる様子が壮大なスケール感で描かれている。

あわせて、「奪われし者たちよ、武器を取れ」というキャッチコピーとともに、剣を構えた赤髪のレッド・ソニア（マチルダ・ルッツ）と仲間たち、そして魔術を操る敵や単眼の巨人サイクロプスの姿が捉えられたポスタービジュアルも公開された。（文＝リアルサウンド編集部）