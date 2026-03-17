株式会社オリエンタルホビーは、「RICOH GR IV」用のSQUAREHOOD製アクセサリーを3月13日（金）に発売した。

スウェーデン発のブランド、SQUAREHOODが手がけた製品。「RICOH GR IV」（以下GR IV）に合わせた設計の角型フードとサムレストが用意される。

角型フードにはフィルターがあらかじめ装着され、フィルタータイプの異なる2種類から選べる。

GR IVは、シリーズを通してスナップ撮影に特化した設計思想の「GR」系列のうち、2025年9月に発売された6年ぶりの最新モデル。沈胴式の28mm相当F2.8レンズを採用するが、レンズ前に装着できるレンズフードは純正オプションとして用意されていない。

角型フード

「RICOH GR IV」専用の角型アルミフード。遮光効果やレンズ保護といったフードそのものの機能に加え、前面に「プロテクトフィルター」（保護フィルター）、または「Haze10％拡散フィルター」のどちらかが組み込まれている。購入時にどちらかを選択できる。

「プロテクトフィルター」には耐傷性と反射防止効果を備えたAGC光学ガラスを採用。

一方「Haze10％拡散フィルター」は、撮影画像にハイライトをにじませるなどの拡散効果を与える。

普段は「プロテクトフィルター」、拡散効果がほしいときは「Haze10％拡散フィルター」に付け替えるといった使い方が考えられる。

フード前にかぶせるキャップが付属する。

サムレスト

外形寸法：約61×23×57mm 重量：約33g 価格：1万8,700円

ボディ背面に凸部を設け、片手撮影時の安定感を向上させるアイテム。ホットシューに装着して使う。

カラーバリエーションは、アルミ素材のブラックと真ちゅう素材のブラストを用意する。

ブラック

ブラスト

外形寸法：約75×21×11mm 重量：約5g（ブラック/アルミ）、約17g（ブラスト/真ちゅう） 価格：9,900円