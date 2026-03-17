「クソ、残念だ」「ひどいニュース」日本と戦うイングランド代表にもたらされた“悲報”に現地騒然「最悪のタイミング」「ショックすぎる」
現地３月31日に、聖地ウェンブリーで日本代表と親善試合を戦うイングランド代表に心配なニュースがもたらされた。
チェルシーに所属するDFリース・ジェームズが怪我で離脱する見込みとなったのだ。
現地メディア『The Athletic』は３月16日、「チェルシーのキャプテン、リース・ジェームズがハムストリングを負傷、数週間欠場の見込み」と報じている。
同メディアによれば、26歳の右SBは、同日の練習を欠席。「関係者筋が匿名を条件にThe Athleticに語ったところによると、ジェームズは数週間欠場する見込み」だという。
記事によれば、その日に行われた会見で、「数週間欠場」について問われたチェルシーのリアム・ロシニア監督はこうコメントしている。
「そうかもしれない。ハムストリングの怪我は決して良いものではない。リースに関しては、まず検査を受けて全容を把握し、それからもっと詳しいことがわかることを願っている」
『The Athletic』は「ジェームズはトーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表のワールドカップメンバーに選出されるのは確実と思われていたが、今月末に行われるウルグアイと日本との親善試合を欠場することになった」と綴り、こう続けた。
「ジェームズは、イングランド代表のワールドカップメンバー入りを果たすため、怪我からの完全回復という難題に、キャリアの中で初めてではないものの直面している。シーズン終盤の大半でチェルシーに貢献できない可能性があることに間違いなく落胆するだろうが、代表チームでも歴史が繰り返されるのではないかと懸念しているに違いない。26歳のジェームズは、代表メンバー発表の１か月前に膝を負傷したため、2022年ワールドカップの代表入りを逃した」
また、この悲報に現地は騒然。SNS上では、「なんてことだ」「シーズン絶望か」「最悪のタイミング」「ショックすぎる」「ひどいニュースだ」「もう終わった」「またかよ」「クソ、残念だ」といった声が上がった。
レギュラー級の選手が日本戦でプレーできないのは、残念でならない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」土曜夜、侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
チェルシーに所属するDFリース・ジェームズが怪我で離脱する見込みとなったのだ。
現地メディア『The Athletic』は３月16日、「チェルシーのキャプテン、リース・ジェームズがハムストリングを負傷、数週間欠場の見込み」と報じている。
同メディアによれば、26歳の右SBは、同日の練習を欠席。「関係者筋が匿名を条件にThe Athleticに語ったところによると、ジェームズは数週間欠場する見込み」だという。
「そうかもしれない。ハムストリングの怪我は決して良いものではない。リースに関しては、まず検査を受けて全容を把握し、それからもっと詳しいことがわかることを願っている」
『The Athletic』は「ジェームズはトーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表のワールドカップメンバーに選出されるのは確実と思われていたが、今月末に行われるウルグアイと日本との親善試合を欠場することになった」と綴り、こう続けた。
「ジェームズは、イングランド代表のワールドカップメンバー入りを果たすため、怪我からの完全回復という難題に、キャリアの中で初めてではないものの直面している。シーズン終盤の大半でチェルシーに貢献できない可能性があることに間違いなく落胆するだろうが、代表チームでも歴史が繰り返されるのではないかと懸念しているに違いない。26歳のジェームズは、代表メンバー発表の１か月前に膝を負傷したため、2022年ワールドカップの代表入りを逃した」
また、この悲報に現地は騒然。SNS上では、「なんてことだ」「シーズン絶望か」「最悪のタイミング」「ショックすぎる」「ひどいニュースだ」「もう終わった」「またかよ」「クソ、残念だ」といった声が上がった。
レギュラー級の選手が日本戦でプレーできないのは、残念でならない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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