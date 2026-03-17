「アーセナルだけでなく、イングランドサッカーの宝だ」英雄アンリ、16歳の偉業に大興奮！一方で「彼を守らなければならない」
サッカー界にニュースターが誕生した。アーセナルに所属する16歳の逸材、マックス・ダウマンだ。
左利きのアタッカー、ダウマンは８歳でアーセナルのアカデミーに入団。13歳の若さでU-18チームデビューを飾ると、14歳にしてUEFAユースリーグの最年少得点者に。そして昨年８月に行なわれたプレミアリーグのリーズ戦で、トップチームデビューを飾った。
超新星の快進撃は止まらない。３月14日のエバートン戦の終了間際、独走でカウンターを仕留め、初得点をマークしたのである。16歳73日でのゴールは、プレミアリーグ史上最年少記録となった。
世界中のサッカーファンと共に、アーセナルの英雄ティエリ・アンリ氏も大興奮だ。48歳の大先輩は、英衛星放送『Sky Sports』で熱量たっぷりにこう語った。
「正直に言うと、鳥肌が立ったよ。試合を見て鳥肌が立つなんて滅多にないよ。自分の初ゴール、最初の瞬間を思い出して鳥肌が立ったんだ。アーセナルのファンでなくても、あの瞬間は誰もが共感し、彼のために喜んでくれたと思う。正直、鳥肌が立ったよ」
冷静な側面も持つアンリ氏は一方で、「重要なのは、その道のりで彼をしっかり守り抜くことだ」と説明。過度なプレッシャーは禁物だと指摘した。
「ここには特別な才能がいる。アーセナルだけでなく、イングランドサッカー全体にとっての宝だ。ただ、エキサイトしすぎないようにしよう。彼がアーセナルにいて喜んでいるか？もちろんさ、嬉しいよ。だが、彼を守らなければならないし、彼が成し遂げられることについて、時期尚早に期待しすぎてはいけない」
“消えた天才”は少なくない。ダウマンはスーパースターへの階段を駆け上がれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】先制点演出、歴史的なゴール！16歳逸材にアーセナル指揮官も感嘆「普通じゃない」
左利きのアタッカー、ダウマンは８歳でアーセナルのアカデミーに入団。13歳の若さでU-18チームデビューを飾ると、14歳にしてUEFAユースリーグの最年少得点者に。そして昨年８月に行なわれたプレミアリーグのリーズ戦で、トップチームデビューを飾った。
超新星の快進撃は止まらない。３月14日のエバートン戦の終了間際、独走でカウンターを仕留め、初得点をマークしたのである。16歳73日でのゴールは、プレミアリーグ史上最年少記録となった。
世界中のサッカーファンと共に、アーセナルの英雄ティエリ・アンリ氏も大興奮だ。48歳の大先輩は、英衛星放送『Sky Sports』で熱量たっぷりにこう語った。
冷静な側面も持つアンリ氏は一方で、「重要なのは、その道のりで彼をしっかり守り抜くことだ」と説明。過度なプレッシャーは禁物だと指摘した。
「ここには特別な才能がいる。アーセナルだけでなく、イングランドサッカー全体にとっての宝だ。ただ、エキサイトしすぎないようにしよう。彼がアーセナルにいて喜んでいるか？もちろんさ、嬉しいよ。だが、彼を守らなければならないし、彼が成し遂げられることについて、時期尚早に期待しすぎてはいけない」
“消えた天才”は少なくない。ダウマンはスーパースターへの階段を駆け上がれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】先制点演出、歴史的なゴール！16歳逸材にアーセナル指揮官も感嘆「普通じゃない」