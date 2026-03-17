プレミアリーグ史上最年少16歳73日でゴールを決めたダウマン。(C)Getty Images

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　サッカー界にニュースターが誕生した。アーセナルに所属する16歳の逸材、マックス・ダウマンだ。

　左利きのアタッカー、ダウマンは８歳でアーセナルのアカデミーに入団。13歳の若さでU-18チームデビューを飾ると、14歳にしてUEFAユースリーグの最年少得点者に。そして昨年８月に行なわれたプレミアリーグのリーズ戦で、トップチームデビューを飾った。

　超新星の快進撃は止まらない。３月14日のエバートン戦の終了間際、独走でカウンターを仕留め、初得点をマークしたのである。16歳73日でのゴールは、プレミアリーグ史上最年少記録となった。
 
　世界中のサッカーファンと共に、アーセナルの英雄ティエリ・アンリ氏も大興奮だ。48歳の大先輩は、英衛星放送『Sky Sports』で熱量たっぷりにこう語った。

「正直に言うと、鳥肌が立ったよ。試合を見て鳥肌が立つなんて滅多にないよ。自分の初ゴール、最初の瞬間を思い出して鳥肌が立ったんだ。アーセナルのファンでなくても、あの瞬間は誰もが共感し、彼のために喜んでくれたと思う。正直、鳥肌が立ったよ」

　冷静な側面も持つアンリ氏は一方で、「重要なのは、その道のりで彼をしっかり守り抜くことだ」と説明。過度なプレッシャーは禁物だと指摘した。

「ここには特別な才能がいる。アーセナルだけでなく、イングランドサッカー全体にとっての宝だ。ただ、エキサイトしすぎないようにしよう。彼がアーセナルにいて喜んでいるか？もちろんさ、嬉しいよ。だが、彼を守らなければならないし、彼が成し遂げられることについて、時期尚早に期待しすぎてはいけない」

“消えた天才”は少なくない。ダウマンはスーパースターへの階段を駆け上がれるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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