「優秀な日本人が多いな」先制も逆転許す…U-17日本代表がチリに敗戦。現地ファンからは称賛の声も「優れたパス回しだ」「革命の真っ只中にある」
アルゼンチン遠征に臨んでいるU-17日本代表は現地３月16日、ブエノスアイレスでU-17チリ代表と国際親善試合を行ない、１−２で敗れた。
日本は19分、ショートカウンターから先制に成功する。川崎U-18の木村風斗が高い位置でボールを奪うと、すぐさま縦パス。これを受けた横浜FCユースの齋藤翔が右足でゴール左へ流し込み、幸先よくスコアを動かした。
しかし27分、相手の速攻から同点弾を許すと、終盤の81分にはクロスがGKの頭上を越えてそのままゴールに吸い込まれ逆転を許す。日本はその後、反撃を試みたものの最後までビハインドをはね返せなかった。
この試合を受け、SNS上では現地のアルゼンチンやチリのファンからもさまざまな反応が寄せられた。「優秀な日本人が多いな」「優れたパス回しでチリよりも上だった」「この結果でチリがワールドカップ出場権を獲得できるとは思えないな」「日本は今、驚きをもたらす革命の真っ只中にある」「面白いゲームだった」など、日本のプレーを評価する声も多く見られた。
なお日本は、５月にサウジアラビアで開催されるU-17アジアカップへの出場が決定している。今回の南米遠征は大会前最後の活動で、21日まで滞在。20日にはU-17アルゼンチン代表と対戦する予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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日本は19分、ショートカウンターから先制に成功する。川崎U-18の木村風斗が高い位置でボールを奪うと、すぐさま縦パス。これを受けた横浜FCユースの齋藤翔が右足でゴール左へ流し込み、幸先よくスコアを動かした。
しかし27分、相手の速攻から同点弾を許すと、終盤の81分にはクロスがGKの頭上を越えてそのままゴールに吸い込まれ逆転を許す。日本はその後、反撃を試みたものの最後までビハインドをはね返せなかった。
この試合を受け、SNS上では現地のアルゼンチンやチリのファンからもさまざまな反応が寄せられた。「優秀な日本人が多いな」「優れたパス回しでチリよりも上だった」「この結果でチリがワールドカップ出場権を獲得できるとは思えないな」「日本は今、驚きをもたらす革命の真っ只中にある」「面白いゲームだった」など、日本のプレーを評価する声も多く見られた。
なお日本は、５月にサウジアラビアで開催されるU-17アジアカップへの出場が決定している。今回の南米遠征は大会前最後の活動で、21日まで滞在。20日にはU-17アルゼンチン代表と対戦する予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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