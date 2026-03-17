「優秀な日本人が多いな」先制も逆転許す…U-17日本代表がチリに敗戦。現地ファンからは称賛の声も「優れたパス回しだ」「革命の真っ只中にある」

「優秀な日本人が多いな」先制も逆転許す…U-17日本代表がチリに敗戦。現地ファンからは称賛の声も「優れたパス回しだ」「革命の真っ只中にある」