夢みつけ隊 <2673> [東証Ｓ] が3月17日午前(11:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の1億6000万円→1億7400万円(前期は9100万円)に8.8％上方修正し、増益率が75.8％増→91.2％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の7800万円→9200万円(前年同期は5200万円)に17.9％増額し、増益率が50.0％増→76.9％増に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

通期の連結業績につきましては、販売用不動産の売却等の影響により、売上高、各種利益は前回公表値を上回る見込みとなりましたので、業績予想を上記の通り修正いたします。

