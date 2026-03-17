◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 イタリア - ベネズエラ(日本時間17日、ローンデポ・パーク)

イタリア対ベネズエラの準決勝で球審のリハックさんに思わぬハプニングが起こりました。

その予想外の出来事が起きたのは、5回裏のイタリアの攻撃中。1死ランナーなしの状況でむかえたジョン・バーティ選手の打席でのことでした。

ベネズエラのルインダー・アビラ投手がツーシーム2球で追い込むと、3球目に真ん中高め158キロのストレートを投げ込みます。

ゾーンを外れバーティ選手は見逃し。ところが捕手が剛速球をキャッチできず、リハック球審のマスクにそのまま直撃してしまいました。

マスク越しとはいえ頭部に剛速球が直撃したため状態が心配され、試合は一時中断。医療スタッフや審判員らが集まり、状態を確認する事態となりました。

その後、リハック球審の状態が問題ないと判断され試合は続行。イニング間には現役時代に捕手だったイタリアのシャベーリ監督が改めてリハック球審の元へむかい、気にかける様子も見せました。