『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「ホチキスやダンボールの太い留め具は古紙回収に出す時に、取らないでも大丈夫です」【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは、ホチキスで綴じた紙や、ダンボールの留め具の画像を添えて、「ホチキスやダンボールの太い留め具は古紙回収に出す時に、取らないでも大丈夫です。」と投稿。









その理由として「もちろん取っていただければ、ありがたいのですが、再生工場で異物を取る工程があるので、無理しないでも問題ありません。」と、リサイクル現場の工程を踏まえて説明しました。









一方で、ダンボールを梱包する際のビニールなどのテープについては「機械に貼りつくので取ってくれると嬉しいです！」と、リサイクルに出す際は、はがすよう呼びかけています。









滝沢さんは、日々SNSを通じ『ごみトリビア』を投稿し、啓発活動に努めています。



※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。



【担当：芸能情報ステーション】