3月16日、「TRF」のDJ KOO（64）が、去年8月に行われた「全国高等学校ダンス部選手権」で、“DJ KOO賞”を受賞した都内の高校を訪問した。

【映像】「最高」と評された“DJ KOO賞”受賞の生徒らのダンス

生徒たちによるダンスで歓迎を受けたDJ KOOは「イエ〜イ！最高、かっこよかった」「ダンスミュージックEDMバリバリの曲なんだけれども、いろいろな踊りの要素が入っていてすごいね」と感想を述べた。

そして1、2年生対象の特別授業では、自身の経験を交えながら、人との出会いやチャレンジすることの大切さを熱弁した。

DJ KOO「みなさん高校生だけれども、キーポイントになる場所がいくつかあると思う。小室哲哉さんと出会ったことが僕の“人生のキーポイント”になった。たくさんの人が元気で喜んでくれる音楽ってかっこいいなと思った」

さらに「失敗よりもやることの方が大切だし、失敗してもいいと思う。何か今は越えられない何かがあったりもするけれども、好きなことを追求していくことで、必ずそれは後からついてくると思う」とエールを送った。（『ABEMA Morning』より）