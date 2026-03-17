PlayStation＆ASTRO BOT 新作コレクション

MSYは、「ASOBI GRAPHT」シリーズより、「PlayStation」のハードウェアや「PlayStation Shapes」（△○×□）をモチーフにした新作アイテムを発売する。

新作アイテムには、デスク周りを華やかに演出するグリッターランプやデスクマット、通勤・通学やお出かけのお供になるショルダーバッグや折り畳み傘など、新生活のさまざまな場面で活躍するアイテムがラインナップ。さらに「ASTRO BOT」の貯金箱・LED アラーム、「どこでもいっしょ」のトートバッグやトレーディングアイテムも登場する。

これらのアイテムは、3月17日よりGRAPHT公式ECサイトにて予約販売が開始され、東京ソラマチおよび渋谷ロフトにて3月18日より店頭販売が行なわれる。

どこでもいっしょの新作トートやお出かけアイテム

□GRAPHT EC サイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）

□東京ソラマチ会場 3月18日から開催

□渋谷ロフト会場 4月16日まで開催中

新作アイテムを紹介

PlayStation

Flow Lamp / PlayStation

価格：5,500円

高さ：約33cm

水中にシルバーの“△○×□”の「PlayStation Shapes」が散りばめられたグリッターランプ。LEDの青い光の中を“△○×□”がゆらゆら、キラキラと揺れ動く。

□製品ページ

電源オン時

使用イメージ

デスクマット / PlayStation

価格：3,300円

サイズ：80×35cm（横幅×縦幅）

デスクマットは「PlayStation」の歴代ハードウェアをカラフルに敷きつめたデザイン。デスクを広くカバーする大判サイズ。

□製品ページ

メッセンジャーバッグ / PlayStation

価格：4,400円

サイズ：32×21×11cm（横×縦×奥行）

メッセンジャーバッグは、PlayStationの歴代ハードウェアのモチーフを全体に並べたデザイン。500mlペットボトルや折り畳み傘が収納できるサイズで、小物用のポケットも充実している。

□製品ページ

晴雨兼用折り畳み傘 / PlayStation

価格：3,850円

重さ：約350g

折り畳み傘は、PlayStationの歴代ハードウェアでおなじみのモチーフやマーク、カタカナのグラフィックパターンがさりげなく散りばめられている。晴雨兼用で使用でき、コーディネートに馴染みやすい、さりげない淡いグレーのカラーリング（UPF：50+、紫外線遮光率：99%）。

□製品ページ

ASTRO BOT

ASTRO BOT Coin Buddies

価格：3,300円

サイズ：165×96×116mm（高さ×横×奥行）

コインを入れるたびにアストロの声がランダム再生される貯金箱。

□製品ページ

使用イメージ

使用イメージ

ASTRO BOT Icon Alarm Clock

価格：4,840円

サイズ：165×99×99mm（高さ×横×奥行）

ナイトライト機能付きのLEDアラーム。

□製品ページ

使用イメージ（通常時）

使用イメージ（ナイトライト時）

どこでもいっしょ

どこでもいっしょ デイリートートバッグ

価格：3,300円

サイズ：40×35cm（縦×横）

薄手で軽いキャンバス地のトートバッグ。A4書類やノートPCがすっきり収まり、通勤・通学のサブバッグとして活躍する。グリーンのハンドルと四葉のクローバーが映える、春先のコーディネートに取り入れたくなるデザインが特徴。

□製品ページ

新作トレーディングアイテム

アクリルバッジ / PlayStation

全12種

価格：各880円、BOX 10,560円

どこでもいっしょ トレーディングアクリルキーホルダー vol.4

全6種

価格：各990円、BOX 5,940円

サルゲッチュ トレーディングラバーマグネット

全7種

価格：各990円、BOX 6,930円

サルゲッチュ アクリルキーホルダー vol.2

全7種

価格：各990円、BOX 6,930円

販売情報

販売店舗

GRAPHT ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）

予約期間：3月17日（火）11時～3月17日（火）23時59分

□GRAPHT ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）のページ

「PlayStation Official Licensed POP UP STORE in 渋谷ロフト」

3月18日（水）より販売開始

PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT

東京ソラマチ会場

開催期間：3月18日（水）から

開催場所：東京ソラマチ タワーヤード3Fワゴンショップ

営業時間：10時～21時

□イベント詳細ページ

渋谷ロフト会場

開催期間：4月16日まで開催中

開催場所：渋谷ロフト4階 スペースデザインフロア イベントスペース

営業時間：11時～21時

※3月13日（金）よりトロの立像も登場中。

□イベント詳細ページ

※開催日程、販売製品、特典内容は、予告なく変更となる場合がございます。

(C) 2026 Sony Interactive Entertainment Inc.

“PlayStation Family Mark”, “PlayStation”, “△○×□”, Doko Demo Issyo and Ape Escape are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

Astro Bot is trademark of Sony Interactive Entertainment.

(C) 2026 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.

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