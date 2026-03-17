【PS5 システムソフトウェアアップデート】 3月17日 配信

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5のシステムソフトウェアアップデートを3月17日に配信した。

今回のアップデートでは、Welcomeハブに「ショーケースモード」を追加した。このモードを有効化すると、Welcomeハブで一定時間操作が行なわれなかった場合、背景画像が画面全体に表示される。

この他、好きな画像を表示できる「スライドショーモード」も追加している。お気に入りのスクリーンショットやキービジュアルなどを集めて、ゆっくり眺めてみるのも楽しそうだ。

Welcomeハブ上で一定時間放置で画面が変わる

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