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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

モノが多く、ミニマリストとは対極に近い生活を送っている筆者。バックパックはいつもパンパンで重いのですが、よくよく考えると使う頻度が少ないアイテムも多数。

ということで断捨離が進んで身軽になれるバックパックを探していたところ、要望に叶いそうな「Lefrik Handy」を試す機会をもらいました。

結論、薄く軽いのに必要な荷物はしっかり収納して通勤できたので、みなさんにもご紹介したいと思います。

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スペイン生まれてのシンプルバッグ

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こちらがマドリード発の「Lefrik Handy」。シンプルでやさしさも感じるシルエットなので、老若男女問わず使えそうというのが最初の印象でした。

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マチ幅は約10cmという薄型で本体重量も430gとかなり軽量なのもが特長。

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背負ってみると肩から流れるようなシルエット。大きなバックパックにありがちな“箱を背負っているような感じ”も無くスマートな印象。満員電車などに乗る機会も多いので、邪魔になりにくいサイズ感はやっぱり重要ですよね。

毎日の荷物はしっかり入る

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外観がコンパクトなので容量が気になるところですが、結論は必要十分でした。

ノートPCとお弁当箱や水筒を入れてもまだ余裕があるので、幅の大きいアイテムでなければ日常の荷物の大半は収納できると思います。

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ノートPC用スリーブは15.6インチまで対応。13〜14インチぐらいのPCであれば写真のようなゆとりもあるので、他にA4サイズの資料やノートも十分に入りますよ。

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背面には別でジッパーポケットがあり11インチのiPadも収納可能。ガジェット以外だとお財布やパスケースなどを入れるのにも便利。

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メイン収納にはメッシュポケットもあるので、PCアクセサリー等も整理して収納OK。

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バッグ前面にも大きなポケットがあるので、その他小物の収納もしやすかったですよ。

カラバリも豊富

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カラバリも豊富なのが「Lefrik Handy」のポイント。黒やネイビーのほか、ストーンブルー・マルーン・アッシュ・セージ・オリーブというカラフルな7色展開。仕事には黒やネイビーが使いやすいですが、休日用なら遊び心ある色を選ぶのもアリかと！

価格も今なら1万円アンダーとお手頃になっていたので、軽快なバックパックを探している人はぜひ参考にしてみてください。

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Source: machi-ya

本記事制作にあたりlefrikより製品貸与を受けております。