2年連続の大役…昨季はワールドシリーズMVP

山本由伸投手がドジャースの開幕投手を2年連続で務めることが決まった。デーブ・ロバーツ監督が16日（日本時間17日）に明らかにした。日本のエースが26日（同27日）の本拠地・ダイヤモンドバックス戦のまっさらなマウンドに上がる。

山本はドジャース2年目の昨季、東京シリーズで開幕投手を務めた。離脱することなくシーズンを完走。30試合に登板し、12勝8敗、防御率2.49をマークした。ポストシーズンではさらに躍動。特にワールドシリーズでは3勝を挙げる活躍でMVPにも選ばれた。

今季はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表にも参加。1次ラウンド初戦のチャイニーズ・タイペイ戦では2回2/3を無安打無失点、準々決勝のベネズエラ戦ではいきなり先頭打者アーチを許したが、4回69球を投げて4安打2失点、5奪三振にまとめた。

日本時間未明に発表された山本の“大役”決定。ドジャースメディアも速報し、MLB公式のソニア・チェン記者は「驚きはない。デーブ・ロバーツ監督は、ヨシノブ・ヤマモトがドジャースの開幕投手を務めると発表した」と伝えれば、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者「ワールドシリーズの最後を締めくくった投手が、翌年の開幕投手を務めるのは、過去50年間でわずか5例目となる」とした。

また、地元メディア「ドジャース・ネーション」は「速報：ヨシノブ・ヤマモトがドジャースの2026年シーズン開幕投手に決定。ロサンゼルスが新たなチャンピオンフラッグを掲げた直後の3月26日、ダイヤモンドバックス戦でマウンドに上がる。ワールドシリーズMVPにふさわしい大役だ」と称賛の言葉を並べた。（Full-Count編集部）