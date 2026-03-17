1.突然固まって見えない何かを見ている

リビングで一緒にくつろいでいる時に、急に愛猫がぴたりと固まることがありませんか。小首を傾げながら天井や壁などの一点をじっと見つめているものの、私たちには天井や壁、家具などがあるだけで、特に変わったものは見えません。

その様子を見て、飼い主さんは亡くなった先代猫の霊が遊びに来たのかもしれないとちょっと嬉しくなったり、以前この部屋で何か事件があったのかもしれないとぞっとしたりするかもしれません。

猫は、私たち人間には聞き取れないほど小さな音や高音を聞き取れ、小さくて素早く動くものに特別敏感なこと、人の目には見えない紫外線が見えているかもしれないことなどがわかっています。

そのため、固まっている時の猫は、壁の奥にある排水管を流れている水や、壁の向こう側にいる小動物や虫の声を聞いたり、ごく小さな虫の動きや、窓から差し込む光の反射などを察知して、何事かと耳を澄ませ、目を凝らしているのではないかと考えられています。

2.暗闇で光る瞳がじっとこちらを見つめている

猫と一緒に暮らしていると、隣の部屋や少し離れた場所から、いつもじっと自分を見つめる愛猫の視線を感じるのではないでしょうか。この行動自体は特別不気味な行動ではありません。

しかし、薄暗い廊下や真っ暗な隣室にいる愛猫の二つの瞳が、暗がりの中で明るく光っているのを見てどきっとしたことがあるのではないでしょうか。これは、明るい部屋の光が猫の網膜の裏側にあるタペタムに反射して起こった現象です。

猫が薄暗がりでも昼間と同じように動けるのは、微かな光をこのタペタムに反射させることで、光量を1.4～2倍程度に増幅できるからです。光る目は不気味に見えますが、決して猫に亡霊が乗り移っているわけではありませんので、ご安心を！

3.窓の方を睨みながら奇妙な声を出して緊張している

猫が低く身構えながら「カッカッカッカッカッ」と素早く奇妙な声で鳴きながら、お尻を小刻みに左右に振っているのを見たことがあるのではないでしょうか。とても硬いトーンの声で、なんとも言えない不思議な声なので、初めて聞いた時にはゾッとしたという方もいるかもしれません。

これはクラッキングと呼ばれている猫の行動で、狩猟本能に従い獲物を捕まえようとしている時に出す声だと言われています。クラッキングしているときの猫の視線の先を辿ってみると、おそらく窓の外に鳩やカラスなどの姿を認められると思います。

また、すぐそこに獲物の姿が見えているのに、ガラスが阻んで追いかけられない状況がもどかしくてクラッキングをするという説もあるようです。

4.夜中に突然走り回る

愛猫と一緒に布団に入り気持ちよく寝ていたはずなのに、夜明けの4時ごろに突然猫が狂ったように室内や寝ている飼い主さんのお腹の上を飛び跳ねたり走り回ったりして驚かされたことのある飼い主さんは、決して少なくないはずです。

ホラー映画を思い浮かべそうな光景ですが、これも猫がよくやる行動の一つで、俗に「猫の運動会」などとも呼ばれています。猫は寝てばかりいるように思われていますが、元々は腕利きの名ハンターです。

そのため、短時間でもかなり激しい運動量を必要とする体の構造と運動欲求を持っています。また、獲物である齧歯類などの小動物が活動を開始する夕方や明け方などの薄暗い時間になると、狩猟欲求が湧いてくるのだと考えられています。

しかし狩りや縄張りを守る必要のなくなった現代の猫は、心身ともに運動不足になりがちです。そこで明け方などの薄暗い時間帯になると、溜まった運動欲求を満たそうと、突然このような行動を始めるのだと考えられています。

5.先回りして待ち伏せされる

トイレ、浴室、クローゼットなどに先回りして飼い主さんを待ち伏せしている猫に、「予知能力があるの？」と驚いたことのある飼い主さんも多いのではないでしょうか。実はこの行動も、猫にとっては予知能力など必要としない、ごく当たり前の行動のようです。

完全室内飼育されている猫にとって、交流できるのは飼い主さんとそのご家族だけと、非常に限られた範囲の人しかいないケースがほとんどです。そのような猫にとっては、最大の関心事が飼い主さんの行動になっても不思議ではありません。

そのため、常に飼い主さんの行動を観察し、パターン化された行動やちょっとした癖などを把握して、飼い主さんが何をしようとしているのかを推測できるようになるのでしょう。また先回りして待っていたときの飼い主さんの驚いた表情や「あら！」といった声がけが嬉しく、飼い主さんとコミュニケーションを取りたくて先回りする猫も多いのではないでしょうか。

まとめ

一見すると、不思議な能力や第六感で幽霊が見えたり、悪魔憑きに遭っているかのように見えるかもしれない、猫たちがよく見せるちょっと不気味な行動と、その行動をする理由をご紹介してきました。

私たち人間からはどうしてそんなことをするのかがわからない不思議な行動も、猫にとってはきちんとした理由があるのです。猫の習性を知ることで、より深い猫との絆を結べる可能性を感じていただけたのなら、嬉しいです。