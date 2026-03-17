イタリア―ベネズエラ戦、ピッチコムのサイン間違いか

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は16日（日本時間17日）、準決勝でベネズエラとイタリアが対戦。5回のイタリアの攻撃で、球審に158キロの剛速球が直撃する危険なシーンが発生。球場は一時騒然となった。

5回1死走者なし、イタリアのバーティが打席の場面。ベネズエラ右腕のアビラが投じた158キロの剛速球が、リハック球審（MLB）が顔面に装着したマスクに直撃した。まともに衝撃を受けたリハック球審はふらつき、捕手コントレラスが即座に心配。声をかけていた。

球場は騒然。マウンド前にバッテリーと審判団が集まり、何かを確認している様子だった。1分40秒ほど試合が中断したが、そのまま続行した。

捕手が全く投球に反応できておらず、試合を配信したネットフリックスの実況席では、球種を伝達する電子機器「ピッチコム」でのサイン間違いがあったのではないかと推察。内川聖一氏は「捕手が反応していなかったですからね」と語り、黒田博樹氏も「相当なスピードでしたね。ピッチコムでなかなかサイン間違いはないですけどね」と驚きつつコメント。2人とも心配そうな口調だった。



（THE ANSWER編集部）