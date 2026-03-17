＜大相撲三月場所＞◇九日目◇16日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】力士吹っ飛び観客も転倒（実際の様子）

白熱した攻防の末、2人の巨漢力士が勢いよく土俵外へと吹っ飛び、最前列の観客が転倒。館内が悲鳴とどよめきに包まれ、一時騒然とする一幕があった。

幕下五十一枚目・日向龍（武蔵川）と幕下五十六枚目・天狼星（錣山）の一番。軍配は東の日向龍に上がったものの、土俵際でもつれ、際どいタイミングで両力士が土俵下に激しく転落したため「物言い」がついた。審判団による協議の結果、審判長から「西がた力士（天狼星）のかかとが先に出ており、軍配通り東方力士（日向龍）の勝ちとします」と説明があり、日向龍の白星が確定した。

立ち合い正面から激しく当たった両者は、日向龍が力強い突き押しで攻め込む展開に。土俵際まで追い込まれた天狼星だったが、起死回生を狙い、左足を日向龍の右足に深く掛ける「外掛け」を放った。しかし、その勢い余って両者の体が密着したまま、正面の土俵下へと真っ逆さまに落下。落下地点の最前列・溜まり席にいた観客は、目前に迫る力士の巨体を避けようと思わず仰け反ったが、そのまま後ろへ転がる形となった。

館内は一時「ヒヤリ」とした空気に包まれ、騒然となった。視聴者からも「あぶないわーー。同意見です。」「観客被弾」といった心配の声が相次いだ。また、両力士が激しく絡み合いながら落ちていく様子には「柔道か」「バックドロップ」といった驚きのコメントも寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）