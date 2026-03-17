ポーチも豪華に

ANA（全日空）は2026年3月12日、国際線長距離路線および一部中距離路線のファーストクラスとビジネスクラスで提供するアメニティキットを、4月から順次リニューアルすると発表しました。

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アメニティポーチには、1864年にイタリアで創業し、世界の王室・皇室にも愛されている老舗皮革製品ブランド「FRANZI（フランツィ）」を採用。素材には環境に配慮したリサイクルポリエステルを使用し、季節ごとに異なるデザインで提供されます。

同梱されるスキンケアは、ファーストクラスが「DECORTE（コスメデコルテ）」、ビジネスクラスがイタリア・ミラノ発のフレグランスブランド「CULTI MILANO（クルティミラノ）」です。いずれのブランドも航空会社のアメニティキットとしては世界初のコラボレーションとなります。

ANAは今回のリニューアルで、包装に使用するビニールを極力減らしプラスチック廃棄率削減を推進。アメニティポーチと同梱されるエコバッグとともに、降機後も使い続けられるアイテムを用意したとしています。