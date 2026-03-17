２月２５日に大阪市住吉区で、中国人男性が現金５００万円が入った手提げかばんを奪われた強盗傷害事件をめぐり、大阪府警は神戸市の男２人（いずれも１８歳）を逮捕しました。

【写真を見る】大阪・住吉区で中国人男性がスタンガン押しつけられ…現金500万円入ったカバン奪われた事件 18歳の男2人を強盗傷害容疑で逮捕

２月２５日夕方、大阪市住吉区清水丘の路上で中国人の会社員男性（３６）が、何者かにスタンガンを押しあてたり、顔面を殴ったりする暴行を受け、現金５００万円が入った手提げかばん１点を奪われました。

男性に左眼窩底骨折や鼻骨骨折などの重傷を負いました。

この事件をめぐり、大阪府警は３月１７日までに、神戸市長田区に住む無職の男２人（いずれも１８歳）を強盗傷害容疑で逮捕しました。

防犯カメラのリレー捜査などから、２人が容疑者として浮上したということです。

取り調べに対し２人は、容疑を認めています。

２人のうち、１人は車の運転役、１人は見張り役とみられています。

府警は、実行役は現在も逃走しているとみて、捜査を続けています。