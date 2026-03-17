ドラフト1位ルーキーの竹丸和幸に決定した巨人の開幕投手 阿部慎之助監督の“考え方”について高木豊が語っていたこと「たぶんそんな感じだと思う」

ドラフト1位ルーキーの竹丸和幸に決定した巨人の開幕投手 阿部慎之助監督の“考え方”について高木豊が語っていたこと「たぶんそんな感じだと思う」