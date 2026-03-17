吉川愛、前髪なし＆肩出しトップス姿で雰囲気一変「大人の色気漂ってる」「神々しい美しさ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】女優の吉川愛が3月15日、自身のInstagramを更新。肩出しトップス姿を公開した。
【写真】26歳女優「大人の色気漂ってる」前髪なし＆肩出しでイメージ激変
映画「ハリー・ポッター」シリーズの世界を体験できる施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター」の初代アンバサダーに就任した吉川。「スタジオツアー東京また堪能してきちゃった」「普段入れない場所に入れていただけたのは アンバサダーの特権なのです」と記し、同施設内で撮影したソロショットを複数枚投稿した。
鳥かごに入ったフクロウのケーキを前にポーズを決める写真では、美しい肩のラインが輝くグレーの肩出しトップス姿を披露。前髪をセンターで分けたヘアスタイルで、大人っぽい印象を残している。また、自身のInstagramストーリーズでは、「前髪なしどう？？？すき？」とファンに問いかけている。
この投稿は「神々しい美しさ」「大人の色気漂ってる」「美人オーラ全開」「印象変わる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】26歳女優「大人の色気漂ってる」前髪なし＆肩出しでイメージ激変
◆吉川愛、雰囲気ガラリの前髪なし×肩出しトップス姿披露
映画「ハリー・ポッター」シリーズの世界を体験できる施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター」の初代アンバサダーに就任した吉川。「スタジオツアー東京また堪能してきちゃった」「普段入れない場所に入れていただけたのは アンバサダーの特権なのです」と記し、同施設内で撮影したソロショットを複数枚投稿した。
◆吉川愛の投稿に「大人の色気漂ってる」の声
この投稿は「神々しい美しさ」「大人の色気漂ってる」「美人オーラ全開」「印象変わる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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