“2児の母”白洲迅の妻・竹内渉、ワンオペの日の“息子ご飯”公開「盛り付けが美しい」「忙しいのに尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/03/17】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が3月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のご飯を公開した。
【写真】2児の母・イケメン俳優の39歳妻「盛り付けが美しい」野菜入り卵焼き＆エビ料理など息子プレートご飯
竹内は「息子ご飯」と記し、子ども用食器に丁寧に盛り付けられた料理の写真を投稿。しらすをトッピングしたご飯の横には、小さくカットした卵焼きや葉物野菜、エビなど様々な料理が少量ずつ添えられており、栄養バランスを意識したメニューとなっている。また「ワンオペで 頑張って料理しておいた 午前中の私に感謝をする 夕方の私でした」とつづり、「家族のご飯考えるのが毎日1番大変」と明かしている。
この投稿に、ファンからは「忙しいのに尊敬」「バランスいい」「親近感湧く」「参考になる」「盛り付けが美しい」などの声が上がっている。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表。2024年1月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・イケメン俳優の39歳妻「盛り付けが美しい」野菜入り卵焼き＆エビ料理など息子プレートご飯
◆竹内渉、ワンオペの日の“息子ご飯”披露
竹内は「息子ご飯」と記し、子ども用食器に丁寧に盛り付けられた料理の写真を投稿。しらすをトッピングしたご飯の横には、小さくカットした卵焼きや葉物野菜、エビなど様々な料理が少量ずつ添えられており、栄養バランスを意識したメニューとなっている。また「ワンオペで 頑張って料理しておいた 午前中の私に感謝をする 夕方の私でした」とつづり、「家族のご飯考えるのが毎日1番大変」と明かしている。
◆竹内渉の投稿に「本当に尊敬する」の声
この投稿に、ファンからは「忙しいのに尊敬」「バランスいい」「親近感湧く」「参考になる」「盛り付けが美しい」などの声が上がっている。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表。2024年1月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女が誕生した。（modelpress編集部）
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