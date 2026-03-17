藤井萩花、彩り豊かな手料理並ぶ食卓に「全部美味しそう」「品数も豊富ですごい」の声
【モデルプレス＝2026/03/17】E-girlsとして活動していた藤井萩花が3月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理が並ぶ食卓を公開した。
【写真】元E-girlsで双子の母「品数も豊富ですごい」ホタルイカ＆菜の花のおかずなどズラリ食卓
藤井は「こういう日常的な事は FCに載せています」と記し、手料理の写真を投稿。旬の食材であるホタルイカと菜の花を合わせた料理やレンコンの副菜、卵焼きや鮮やかな緑が際立つさやえんどうの和え物など彩り豊かな料理を披露し、「ホタルイカと菜の花美味かった〜」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「食欲そそられる」「全部美味しそう」「品数も豊富ですごい」「器がおしゃれ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】元E-girlsで双子の母「品数も豊富ですごい」ホタルイカ＆菜の花のおかずなどズラリ食卓
◆藤井萩花、彩り豊かな手料理並ぶ食卓披露
藤井は「こういう日常的な事は FCに載せています」と記し、手料理の写真を投稿。旬の食材であるホタルイカと菜の花を合わせた料理やレンコンの副菜、卵焼きや鮮やかな緑が際立つさやえんどうの和え物など彩り豊かな料理を披露し、「ホタルイカと菜の花美味かった〜」とつづっている。
◆藤井萩花の投稿に「全部美味しそう」の声
この投稿に、ファンからは「食欲そそられる」「全部美味しそう」「品数も豊富ですごい」「器がおしゃれ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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