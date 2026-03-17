SUPER EIGHT村上信五、収録欠席のマツコ・デラックスの近況報告「首から下は元気」
【モデルプレス＝2026/03/17】SUPER EIGHTの村上信五が3月16日、自身がMCを務める日本テレビ系バラエティ番組「月曜から夜ふかし」（毎週月曜22時〜）に出演。同じくMCを務めるタレントのマツコ・デラックスの近況を報告した。
【写真】村上信五の「親同然」婚姻届保証人の62歳芸人
マツコは2月9日、自身が月曜コメンテーターを務めるTOKYO MXの情報番組「5時に夢中！」（毎週月〜金曜、午後5時〜）の生放送に電話出演し、首の緊急手術を受けて入院していることを明かしていた。
今回の「月曜から夜ふかし」の収録には村上が1人で登場。「変な感じやで。いつもはこっちにおるからやね。なんか真ん中に立つのも変な感じやし」と心境を明かしつつ「今日はマツコを見るのを楽しみに来たお客様がいらっしゃったら大変申し訳ない」と謝罪した。
マツコが首の緊急手術を受けて欠席していることを伝え「元気にはしとるんですよ。首から下はめちゃくちゃ元気やと」と現状を報告。「今日のこの前にもメールしとって。首から下は元気やって言うてんねんけど、オペ終わってベッドに移るときに、その移動が引っ越し屋がベッドを移すみたいやったって」とマツコとのやりとりを明かした。さらに「いる！？その情報と思いながら。ただそれぐらい元気やでってことだけはお伝えしておきますんで。あれ以上大きなったらピアノ運ばなアカンレベルになるぞ」と話し、スタジオの笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆マツコ・デラックス、首の緊急手術受けていた
マツコは2月9日、自身が月曜コメンテーターを務めるTOKYO MXの情報番組「5時に夢中！」（毎週月〜金曜、午後5時〜）の生放送に電話出演し、首の緊急手術を受けて入院していることを明かしていた。
◆村上信五、マツコ・デラックスの近況を報告
今回の「月曜から夜ふかし」の収録には村上が1人で登場。「変な感じやで。いつもはこっちにおるからやね。なんか真ん中に立つのも変な感じやし」と心境を明かしつつ「今日はマツコを見るのを楽しみに来たお客様がいらっしゃったら大変申し訳ない」と謝罪した。
マツコが首の緊急手術を受けて欠席していることを伝え「元気にはしとるんですよ。首から下はめちゃくちゃ元気やと」と現状を報告。「今日のこの前にもメールしとって。首から下は元気やって言うてんねんけど、オペ終わってベッドに移るときに、その移動が引っ越し屋がベッドを移すみたいやったって」とマツコとのやりとりを明かした。さらに「いる！？その情報と思いながら。ただそれぐらい元気やでってことだけはお伝えしておきますんで。あれ以上大きなったらピアノ運ばなアカンレベルになるぞ」と話し、スタジオの笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
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