BTS・JUNG KOOK、最新ダンス動画が瞬く間に1600万再生突破！唯一無二の表現力に「さすが」の声

BTSのJUNG KOOKが、強烈なダンスパフォーマンスでファンの心を鷲掴みにした。

彼のダンスラインの一つ一つにファンは熱狂。「さすがJUNG KOOKだ」という感嘆の声が自然と漏れるような圧巻のパフォーマンスだ。

【写真】JUNG KOOK、鍛え抜かれた“腹筋”に視線釘付け

3月15日、JUNG KOOKは自身のTikTokアカウントに『Two』のダンスチャレンジ動画を公開した。 軽やかなステップで踊り出したかと思えば、瞬く間にパワフルな動きへとシフトし、全力のパフォーマンスを披露した。短い動画ながらも、ステージで見せる完璧な姿が、彼の日々の絶え間ない努力の賜物であることを改めて証明した。

（画像＝JUNG KOOK公式TikTok）

激しさのなかに柔らかな動きを織り交ぜ、余裕のある佇まいでHIPな雰囲気を完成させた。

この投稿にTikTok Korea公式アカウントは「JUNG KOOさんの2026年最初のTikTok投稿に、レッドカーペットを敷いておきました」と歓迎し、YouTube公式アカウントも「ついに推しの動画が来ました」とコメントを寄せた。

動画は公開からわずか1日で1600万再生、403万いいねを記録。圧倒的な影響力を改めて証明した。

なお、BTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』でカムバックする。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。