「小学生食べ放題」を“2,574円→1,848円”に値下げしたジンギスカン専門店　最大20％オフのクーポン配信

ジンギスカン専門店「大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん」は、2026年3月1日（日）から「小学生食べ放題」の価格改定を実施。従来の税込2,574円を税込1,848円に引き下げた。

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そんな同店が、今回、春休みシーズンに合わせ、20日(金)からアプリ会員限定で、子ども連れの来店時に利用できる最大20％オフのクーポンを配信する。

「大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん」は、2019年7月に千葉県柏市で誕生したジンギスカンとハイボールを楽しめる大衆酒場。全卓にハイボールタワーを設置し、利用者自身が好きなタイミングで注げる飲み放題や、独自の製法で熟成したラム肉のジンギスカン、国産野菜を提供している。

ちなみに、「小学生食べ放題」は、未就学児無料。アプリクーポンの利用は、平日は会計金額から20％オフ、週末(金・土・日・祝前日・祝日)は会計から10％オフとなる

〈小学生食べ放題内容(120分)・詳細〉

塩〆熟成上ラム肩ロース、赤身ジンギスカン、タン、ラムチョップをはじめとする全メニュー(約40種類)が食べ放題。鶏もも肉やポテトフライ、ポテトサラダや白飯など、子どもでも食べやすいメニューも用意している。

※終了時間30分前ラストオーダー

※亀戸店は一部提供メニューが異なる

〈アプリ会員様向け「お子様連れ来店クーポン」詳細〉

【クーポン内容】

平日は会計金額から20％オフ。週末(金・土・日・祝前日・祝日)は会計から10％オフとなる。

【クーポン利用可能期間】

2026年3月20日(金)〜5月31日(日)

【クーポン利用条件・規約】

・子ども連れでの来店

・期間中に1回利用可能

・その他割引、値引きとの併用不可（VIP飲み放題グレードアップ特典は併用可）