3月17日11時～予約受付開始 【RG 1/144 ZGMF-X10A フリーダムガンダム ディアクティブモード【再販】】 5月 発送予定 価格：3,080円 【RG 1/144 ZGMF-X09A ジャスティスガンダム ディアクティブモード【再販】】 6月 発送予定 価格：3,080円 【RG 1/144 デスティニーガンダム ディアクティブモード【再販】】 6月 発送予定 価格：3,080円 【RG 1/144 GAT-X105 ストライクガンダム ディアクティブモード【再販】】 5月 発送予定 価格：2,530円

BANDAI SPIRITSは、ガンダムシリーズのプラモデルRGシリーズから「RG 1/144 ZGMF-X10A フリーダムガンダム ディアクティブモード」、「RG 1/144 ZGMF-X09A ジャスティスガンダム ディアクティブモード」、「RG 1/144 デスティニーガンダム ディアクティブモード」、「RG 1/144 GAT-X105 ストライクガンダム ディアクティブモード」の4製品を再販売する。

価格は「RG 1/144 GAT-X105ストライクガンダム ディアクティブモード」のみ2,530円で、他3製品は各3,080円。それぞれ、本日3月17日11時より予約受付が開始される。

「RG 1/144 ZGMF-X10A フリーダムガンダム ディアクティブモード【再販】」

価格：3,080円

「機動戦士ガンダムSEED」より、フェイズシフトダウンしたディアクティブイメージカラーを成形色で巧妙に再現したフリーダムガンダムを再現したモデル。3種類の金属色を含むリアリスティックデカールが付属する。

「RG 1/144 ZGMF-X09A ジャスティスガンダム ディアクティブモード【再販】」

価格：3,080円

RGシリーズのジャスティスガンダムを、ディアクティブモードで再現したモデル。ディアクティブイメージカラーが成形色で徹底再現されている。

「RG 1/144 デスティニーガンダム ディアクティブモード【再販】」

価格：3,080円

RGシリーズの新作デスティニーガンダムを、ディアクティブモードで再現したモデル。

「RG 1/144 GAT-X105ストライクガンダム ディアクティブモード【再販】」

価格：2,530円

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