静岡県警は3月9日～15日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表し、注意を呼びかけています。



静岡県警サイバー企画課では、毎週、多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表しています。2026年3月9日～3月15日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイト上位10位は以下の通りです。



1.Amazon 2.楽天カード 3.Apple 4.三井住友カード 5.マネックス証券 6.クレディセゾン 7.JCB 8.ANA 9.SBI証券 10.Pairs

また、以下のようなタイトルのメールが来たら要注意だとして例示しています。



【Pairs】デジタルギフト件ほか 豪華賞品が当たるチャンス【要確認】ANAカード 認証失敗のお知らせ【重要】マネックスポイント失効まであとわずか マネックス証券【楽天】10,000ポイント進呈のお知らせ 受け取りはお早めに【JCBカード】ご登録住所とログイン地点に差異があります

静岡県警は、メールやSMSに記載されているURLはクリックしないことや、よく使用するサービスについては公式アプリをダウンロードすること、公式サイトをブックマークしておくことなどを呼びかけています。