【ひらがなクイズ】脳トレですっきり！ ひらがな2文字を当てよう！ ヒントは家庭の味や地域の有力者
普段、意識せずに口にしている日本語の中から意外な「重なり」を見つけて、頭の体操を楽しんでみませんか？
今回は、福祉にまつわる制度から地域社会の人間関係まで、バラエティ豊かな言葉をそろえました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字を当ててみましょう。
さと□□
か□□く
や□□
□□こどん
ヒント：新鮮な野菜や果物を専門に扱っている商店を何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
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▼解説
それぞれのキーワードに「おや」を補うと、次のようになります。
さとおや（里親）
かおやく（顔役）
やおや（八百屋）
おやこどん（親子丼）
家庭の温もりや制度を表す「里親（さとおや）」、その場所で勢力があり周囲から認められている「顔役（かおやく）」、威勢の良い声が響く街の「八百屋（やおや）」、そして出汁の香りが食欲をそそる「親子丼（おやこどん）」。
福祉、地位、商業、そして食文化と、全く異なるジャンルの言葉たちが、特定の2文字を介して一つにまとまる様子は、日本語の持つ奥深さを感じさせてくれますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、福祉にまつわる制度から地域社会の人間関係まで、バラエティ豊かな言葉をそろえました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字を当ててみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
さと□□
か□□く
や□□
□□こどん
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正解：おや正解は「おや」でした。
▼解説
それぞれのキーワードに「おや」を補うと、次のようになります。
さとおや（里親）
かおやく（顔役）
やおや（八百屋）
おやこどん（親子丼）
家庭の温もりや制度を表す「里親（さとおや）」、その場所で勢力があり周囲から認められている「顔役（かおやく）」、威勢の良い声が響く街の「八百屋（やおや）」、そして出汁の香りが食欲をそそる「親子丼（おやこどん）」。
福祉、地位、商業、そして食文化と、全く異なるジャンルの言葉たちが、特定の2文字を介して一つにまとまる様子は、日本語の持つ奥深さを感じさせてくれますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)