敗戦後に見せた気品にベネズエラから称賛の嵐

無念の敗退を喫したスーパースターの姿に、海を越えたライバル国からも最大級の賛辞が送られている。野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が15日（日本時間16日）、インスタグラムで敗戦後の心境を告白。自らを責めつつ勝者を称える真摯な振る舞いに「ベネズエラもあなたを尊敬している」と、対戦国も感動している。

14日（同15日）の準々決勝・ベネズエラ戦は、初回に被弾を許すも直後に大谷が先頭打者弾で反撃。一時は3点リードを奪った日本代表だが、終盤に逆転を許し5-8で敗れた。ベスト8敗退を打受け、試合後の大谷は「自分の力不足」と声を絞り出した。打者に専念した今大会は打率.462、3本塁打と奮闘したものの、悲願の連覇には届かなかった。

投稿の中で大谷は「不甲斐なさを痛感しています」と自省の言葉を綴りつつ、大会を支えたスタッフや対戦各国へ感謝を伝えた。さらに「勝利したベネズエラの皆さん、おめでとう」と、“ライバル”を最後に祝福。この投稿には世界中から反響が寄せられ、特に激闘を繰り広げたベネズエラのファンからは、その卓越した品格とグラウンドでの圧倒的なパフォーマンスを称える書き込みが殺到した。

ベネズエラファンからは「愛してる!」「野球には『リスペクト』という側面もある。オオタニは世界中の尊敬を集める存在だ」「ベネズエラもあなたを尊敬しているよ」「今回は勝たせてもらったが、オオタニが最高の選手だ」「私たちは大谷が大好きだ！ 君はスポーツがあるべき姿の模範そのものだ」「オオタニは才能、規律、エレガンスそのものだ。感謝する」「もしオオタニが絶好調だったら、ベネズエラに勝ち目はなかった」といった敵味方を越えた称賛の声が殺到した。（Full-Count編集部）