リラックマの“フェイス型マルチケース”付きムック発売へ！ ふわふわ素材がかわいい2種
リラックマのマルチケースが付属した「リラックマ マルチケース リラックマ」と「リラックマ マルチケース コリラックマ」（KADOKAWA）が、7月17日（金）から、全国の書店やネット書店などで発売される。
【写真】中身もかわいい！ マルチケースの詳細
■便利な緩衝材や内ポケットを採用
今回発売される「リラックマ マルチケース リラックマ」と「リラックマ マルチケース コリラックマ」は、飾っても持ち歩いてもかわいいフェイス型のマルチケースが付いたムック。
肌ざわりのいいふわふわ素材を使い顔の刺しゅうや耳にこだわったフェイス型のマルチケースは、A4ノートも入る大きめサイズで、収納がしやすい大小4つの内ポケットが付いているほか、ふかふかの緩衝材も入っている。
また、中にはリラックマとコリラックマの総柄イラストをそれぞれデザイン。がばっと開くダブルファスナーも採用しており、文房具や推し活グッズ、PC、タブレットの収納など、さまざまシーンに使うことができる。
なお、本書は全国の書店やネット書店などで予約受付中だ。
【写真】中身もかわいい！ マルチケースの詳細
■便利な緩衝材や内ポケットを採用
今回発売される「リラックマ マルチケース リラックマ」と「リラックマ マルチケース コリラックマ」は、飾っても持ち歩いてもかわいいフェイス型のマルチケースが付いたムック。
また、中にはリラックマとコリラックマの総柄イラストをそれぞれデザイン。がばっと開くダブルファスナーも採用しており、文房具や推し活グッズ、PC、タブレットの収納など、さまざまシーンに使うことができる。
なお、本書は全国の書店やネット書店などで予約受付中だ。