◇NBA ブルズーグリズリーズ（2026年3月16日 ユナイテッド・センター）

NBAブルズの河村勇輝（24）が16日（日本時間17日）に本拠地グリズリーズ戦で8戦連続ベンチ入り。第3Q途中から出場した。

敵地5連戦最終戦となった13日（同14日）のクリッパーズ戦では、第1Qに出場機会が訪れた。残り37秒からコートに立ち、残り12秒にはドリブルからパスをさばく場面もあった。第2Qも引き続き出場した。しかし数字は残せずに残り9分30秒でベンチに下がった。後半は最終Q残り27秒からコートに立った。この日は3分34秒の出場で無得点に終わった。

この日はGリーグのウィンディ・ブルズのメインビジュアルに起用されていた。「Yuki Kawamura Night」と名打たれて、河村のユニホームを配布するイベントも予定されていた。河村も自身のインスタグラムストーリーズで「NOW ARENA」と投稿してGリーグ出場示唆。しかしその後にNBAブルズのメインビジュアルにも起用された。河村は「今日は急遽ブルズになりました。申し訳ありません」と変更を報告した。

この日は古巣グリズリーズと初対戦となった。第3Q残り3分54秒から出場した。残り2分40秒にヤブセレのダブルクラッチレイアップシュートを演出してアシストを決めた。