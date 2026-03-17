【2026年 3/17〜4/1の運勢】鏡リュウジの12星座占い

星からのエール｛3/17〜4/1｝

占星術家・鏡リュウジさんによる、12星座からのメッセージ。頑張るあなたの背中を、そっと押してくれますよ。

鏡リュウジ

心理占星術研究家、翻訳家。英国占星術協会会員、京都文教大学客員教授、東京アストロロジー・スクール代表講師。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。





牡羊座 3/21〜4/19

上昇気流に乗って活発に動いて

活気のある運勢です。情熱や意欲が高まるので、その勢いに乗ってやりたいことは何でも挑戦してください。多少準備不足でも始めてしまえば軌道に乗るのも早そう。対人面も好調で、ズバッと率直に意見を言っても相手が好意的に受け取ってくれます。単刀直入にいきましょう。仕事はほかの人がやりたがらない仕事に予想以上のうまみがある予感。自ら買って出てみては？ 体調面では睡眠環境を整えることが体調改善に役立ちそう。

対人運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

金 運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

健康運 ☆ ☆ ☆ ☆

愛情運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

★ラッキーヒント

唐辛子 お祝いをする 射手座の人

監修／鏡リュウジ 文／岡本純子 イラスト／清家正悟