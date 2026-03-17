双子出産の中川翔子「保育園みたい」な子ども部屋公開「設備揃ってる」「たくさん遊べそう」の声
【モデルプレス＝2026/03/17】歌手でタレントの中川翔子が3月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。子ども部屋を公開した。
【写真】40歳双子出産タレント「保育園みたいに設備揃ってきた」ベビーサークルで囲まれた広々子ども部屋
中川は「プレイマットにベビーサークル 保育園みたいに設備揃ってきた！」とつづり、子ども部屋の様子を投稿。トイパネルが付いたベビーサークルの下にはアルファベットや数字が入ったプレイマットが敷かれており、マットの上で遊ぶ息子の可愛らしい後ろ姿も収められている。また「にっっっこり お兄ちゃん 漫画みたいなくちで笑う」と記し、双子の兄の写真も披露。口元はハートのスタンプで隠されているものの、頬がふっくらと盛り上がったにこやかな笑顔を見せている。
この投稿に、ファンからは「たくさん遊べそう」「たしかに設備揃ってる」「成長が楽しみ」「微笑ましい光景」「天使の笑顔」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳双子出産タレント「保育園みたいに設備揃ってきた」ベビーサークルで囲まれた広々子ども部屋
◆中川翔子「保育園みたいに設備揃ってきた」子ども部屋披露
中川は「プレイマットにベビーサークル 保育園みたいに設備揃ってきた！」とつづり、子ども部屋の様子を投稿。トイパネルが付いたベビーサークルの下にはアルファベットや数字が入ったプレイマットが敷かれており、マットの上で遊ぶ息子の可愛らしい後ろ姿も収められている。また「にっっっこり お兄ちゃん 漫画みたいなくちで笑う」と記し、双子の兄の写真も披露。口元はハートのスタンプで隠されているものの、頬がふっくらと盛り上がったにこやかな笑顔を見せている。
◆中川翔子の投稿に「たくさん遊べそう」の声
この投稿に、ファンからは「たくさん遊べそう」「たしかに設備揃ってる」「成長が楽しみ」「微笑ましい光景」「天使の笑顔」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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