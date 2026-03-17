【乃木坂46】4期生の弓木奈於、『B.L.T.5月号』で魅せた自然体な素顔グラビア

待望のボブヘア初グラビアで、あやめんが愛おしすぎる！ 乃木坂46・筒井あやめが3月27日(金)発売「B.L.T.5月号」表紙＆巻頭に登場！

弓木奈於と過ごす、ふつうで愛しい日曜日

東京ニュース通信社は、女性アイドルや女優、声優のハイクオリティーなグラビアとロングインタビューを掲載するエンタメ誌「B.L.T.2026年5月号」を3月27日（金）に発売する。

『B.L.T.2026年5月号』中面グラビアには、乃木坂46・4期生の弓木奈於が登場する。

今回のテーマは「なんでもない、ふつうで幸せな日曜日」。お好み焼き屋を訪れ、おいしそうに頬張る姿など、飾らない日常のひとときを丁寧に切り取った。

ページをめくるたびに穏やかな空気が流れる、彼女の素顔が詰まったグラビアに仕上がっている。

「B.L.T.2026年5月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

3月27日発売『B.L.T.2026年5月号』について

今号の表紙・巻頭を飾るのは、乃木坂46の4期生・筒井あやめ。乃木坂46は4月8日（水）に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のリリースを控えており、筒井が同誌のソロ表紙を務めるのは約1年半ぶり、3度目となる。

また、誌面には同じく4期生の弓木奈於が登場するほか、6期生連載には森平麗心が抜擢。グループの次世代を担うメンバーたちが顔を揃える一冊だ。