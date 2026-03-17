10歳ごろから大きく変わる！子どもの体の変化と心の変化とは！？【12歳までに知っておきたい男の子のためのおうちでできる性教育】

10歳ごろから大きく変わる！子どもの体の変化と心の変化

10歳ごろから体も心も大きく変わる

小児期、思春期、性成熟期、更年期、老年期と人生の時間を5つの時期に区切る考え方があります。なかでも「思春期」とは、体も心も子どもから大人になっていく発達の時期のこと。だいたい小学校高学年から高校生くらいまでの期間になります。男女で少し差があり、女子は8～18歳、男子は10～18歳ごろといわれています。

WHOの定義では、第二次性徴のはじまりから、性成熟（生殖が可能な時期）までのことを指します。ちなみに第一次性徴は生まれた直後からわかる男女の性器の特徴のことです。この思春期には心と体にさまざまな変化が起こります。心の変化のなかでも、親からの自立が大きな変化。自分で考えて、自分で決めたいと思うようになります。その反面、自立をすることが不安にもなって、自信がなくなったりしてしまうことも。心が不安定になっていて、イライラしてしまい、身近な親にあたってしまうのです。

また、人間関係が複雑になっていくことで、「みんなはどう思っているんだろう」「まわりに合わせないといけないかな」「こんなことをしたら仲間はずれにされるかもしれない」など、他の人がどう思っているのかを考えるようになります。

体の変化

【共通】

体毛が増える 体重が増え、体が大きくなる

【女の子】

胸が膨らむ 生理がはじまる

【男の子】

心の変化

声変わりをする 精通がある 勃起する

親から自立したい 自立への不安や戸惑い 同じ価値観をもつ仲間と一緒にいたい 自分とは何かを深く考えるようになる

【出典】『12歳までに知っておきたい男の子のためのおうちでできる性教育』著： 高橋幸子