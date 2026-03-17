クロちゃん、女性アナにあげたチョコを“交際報道男性”に食べられる「なんなのぉー」
お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃん（49）が17日までに、自身のXを更新。アナウンサーにバレンタインデーのお返しであげたチョコレートを交際が報じられている男性に食べられたというやり取りに反響が集まっている。
【写真】「ウケる」女性アナにあげたチョコを巡って彼氏とやり取りするクロちゃんの投稿
クロちゃんは15日に「あかねちゃん可愛いしんねー！バレンタインで本命チョコもらったので、ホワイトデーのお返ししたしんよー！」と投稿。ABEMAの瀧山あかねアナウンサーとの2ショットとともに瀧山アナにチョコレートを渡したことを報告していた。
翌16日、格闘家の細川一颯がこの投稿を引用して「美味しくて全部食べちゃいました ご馳走様でした」と投稿した。細川と瀧山は昨年に一部週刊誌で交際が報じられている。
これにクロちゃんは16日夜、「彼氏が食べるなんて、なんなのぉー」と涙の顔文字とともに投稿。「メチャクチャ人気ある生チョコ並んで買ってきたのにーー!!騙したな、あかねちゃん!!」とショックを隠しきれない様子だった。
この投稿には「ウケる」「試合決定？」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ウケる」女性アナにあげたチョコを巡って彼氏とやり取りするクロちゃんの投稿
クロちゃんは15日に「あかねちゃん可愛いしんねー！バレンタインで本命チョコもらったので、ホワイトデーのお返ししたしんよー！」と投稿。ABEMAの瀧山あかねアナウンサーとの2ショットとともに瀧山アナにチョコレートを渡したことを報告していた。
これにクロちゃんは16日夜、「彼氏が食べるなんて、なんなのぉー」と涙の顔文字とともに投稿。「メチャクチャ人気ある生チョコ並んで買ってきたのにーー!!騙したな、あかねちゃん!!」とショックを隠しきれない様子だった。
この投稿には「ウケる」「試合決定？」などのコメントが寄せられている。