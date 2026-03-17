「大相撲春場所・１０日目」（１７日、エディオンアリーナ大阪）

西序ノ口１４枚目の森麗（３８）＝大嶽＝が西序ノ口２０枚目の潮来桜（４７）＝式秀＝と対戦。押し出して２勝３敗とした。潮来桜は２勝３敗となった。

立ち合いから押し込み、土俵際で粘る相手を押し出した。これで対戦成績１２勝５敗と相性の良さを発揮。「油断しないように、滑らないように気をつけました。緊張したがイメージ通り。相手が残ってきて焦りました。こけることが多いので頭によぎりましたが前に出られた」と振り返った。

序ノ口デビューから３８場所連続負け越しという昭和以降の最長記録を持つ。高知競馬で負け続けることで大ブームを起こした競走馬ハルウララにあやかり、２００９年九州場所で森麗（もりうらら）に改名。その場所を４勝３敗と初めて勝ち越し話題を集めた。

２０１９年名古屋場所で勝ち越して以来、自己ワーストに並ぶ３８場所連続で負け越し中。昨年に部屋を継承した師匠の大嶽親方（元幕内玉飛鳥）からは「勝ち負けを気にせず前に出ろ。前に出たら勝ちがついてくる」と指導を受ける。森麗は「７年くらい勝ち越せていないので、勝ち越したい」と残り２番を見据えた。