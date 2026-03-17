22年9月に22歳の若さで急逝した俳優梶田冬磨（かじた・とうま）さんの妻でモデルの青木菜花（なのか、26）が17日までにYouTubeチャンネル「I LOVE mama」に出演。4歳の長女とマレーシアへ移住することをあらためて報告し、思いを語った。

青木は7日、自身のYouTubeチャンネルにアップした動画で、子どもの英語留学のためマレーシアに移住することを報告していた。

今回の動画でもあらためて移住について報告。「3年ちょっとくらい実家で暮らしていたんですけど、私自身も環境を変えたいなってずっと思っていた」という。マレーシアを移住先に選んだ理由については「一度行ったときに住みたいなと思った。治安だったり、物価だったり、気候だったり、過ごしやすさだったり本当に色々な面を見て自分にはマレーシアが1番合ってるんじゃないかと思った」と話した。

現在は移住に向けて準備を進めている最中だといい、「正直、不安だらけではあるんですけど、新しく生活がガラッと変わって頑張っていくっていうことにとてもワクワクしているので、娘と2人で向こうで頑張ってこようかなと思っています」と意気込みを語った。

青木は18年にABEMAの恋愛リアリティショー番組「恋する♡ 週末ホームステイ」に出演し、共演した梶田さんとカップルに。20年11月に結婚を発表し、21年4月には第1子となる長女も誕生した。梶田さんが亡くなった後、23年7月に活動再開を報告。昨年12月、YouTubeチャンネルで摂食障害に悩まされている現状なども明かしていた。