１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円３１銭前後と前日の午後５時時点に比べ３銭程度のドル高・円安で推移している。



１６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円０７銭前後と前週末と比べて６５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ベッセント米財務長官が１６日の米ＣＮＢＣのインタビューで「米国はイランの石油タンカーのホルムズ海峡通過を容認している」と発言。米原油先物相場の上昇が一服し、有事のドル買いの巻き戻しの流れとなった。一方、中東情勢や原油相場を巡る先行き不透明感は根強く、ドル円の下値は限られる格好となった。米原油先物相場はアジア時間１７日の時間外取引で再び水準を切り上げる動きをみせており、米株価指数先物も時間外で下落。東京市場では断続的なドル買い・円売りの流れもあって、ドル円は前日夕方の水準まで戻す形となった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１４９２ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００６６ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８３円０９銭前後と同１円０９銭程度のユーロ高・円安で推移している。





出所：MINKABU PRESS