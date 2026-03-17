「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１０時現在で、アライドアーキテクツ<6081.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



１７日の東京市場で、アライドアキは前日終値を挟んで方向感なく推移。２月２０日に昨年来高値４６６円をつけたあとの調整が続いているもよう。戻りの鈍さに加え、ＰＥＲの高さなどが売り予想数上昇につながっているようだ。



なお、２月に騰勢を強めたのは１３日に公表した２６年１２月期通期の連結業績予想で、営業損益の見通しを５０００万円の黒字（前期は１億８８００万円の赤字）としたこと。顧客単価の向上と費用最適化を進めるとしている。



出所：MINKABU PRESS