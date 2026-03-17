丸千代山岡家<3399.T>は反発。１６日取引終了後、２７年１月期単独業績予想について売上高を４８３億６１００万円（前期比１２．５％増）、営業利益を５１億８４００万円（同１０．８％増）と発表した。前期に続き売上高、営業利益とも過去最高更新の見通しを示しており、これを好感した買いが入っている。



３００店舗体制・４７都道府県への店舗展開の実現に向け、引き続き品質向上や人材採用、出店・改装など各種取り組みを進めていく方針。配当予想は３０円（前期２３円）とした。なお、同時に発表した２６年１月期決算は、売上高が４３０億円（前の期比２４．３％増）、営業利益が４６億７８００万円（同２６．２％増）だった。



あわせて、中期経営計画の更新を発表。最終年度を２８年１月期から２９年１月期に変更した上で、２９年１月期に売上高５８６億円、累計店舗数２５０店舗（２６年１月期実績は１９５店舗）を目指す目標を掲げた。



出所：MINKABU PRESS